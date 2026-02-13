venerdì, 13 Febbraio , 26

venezuela,-da-usa-licenze-di-estrazione-a-cinque-compagnie-petrolifere:-c’e-anche-eni
Venezuela, da Usa licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere: c’è anche Eni

Venezuela, da Usa licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere: c’è anche Eni

Venezuela, da Usa licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere: c'è anche Eni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Le autorità statunitensi hanno autorizzato cinque grandi compagnie petrolifere, tra cui l’Eni, a operare in Venezuela, mentre l’amministrazione Trump punta ad aumentare la produzione di greggio dopo aver estromesso e arrestato Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio. 

L’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze generali a Bp, Chevron, Eni, Repsol e Shell, “autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero e del gas in Venezuela”, a determinate condizioni. 

“La licenza generale n.50 è stata appena emessa; prendiamo atto che Eni è esplicitamente inclusa e stiamo attualmente valutando le opportunità che essa apre nell’ambito di un dialogo costante e costruttivo con le Autorità statunitensi”, afferma un portavoce del gruppo energetico italiano dopo il via libera delle autorità statunitensi a operare in Venezuela.  

 

