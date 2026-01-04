domenica, 4 Gennaio , 26
venezuela-dopo-maduro,-la-festa-e-l’intervista-virale
Venezuela dopo Maduro, la festa e l’intervista virale

Venezuela dopo Maduro, la festa e l’intervista virale

DALL'ITALIA E DAL MONDOVenezuela dopo Maduro, la festa e l'intervista virale
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
“I cinesi e i russi cosa volevano?”. L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela, con la cattura del presidente Nicolas Maduro, alimenta una discussione generale sulla legalità e la correttezza dell’azione americana. In sintesi, gli schieramenti sono due. La rimozione di un dittatore, che deteneva il potere dopo elezioni giudicate illegittime da gran parte della comunità internazionale, giustifica una simile operazione? L’ordine di Donald Trump e l’intervento americano violano il diritto internazionale? 

Il dibattito divide schieramenti politici e paesi. Sullo sfondo, i festeggiamenti di milioni di cittadini venezuelani, in patria e all’estero, documentati dalla valanga di video che rimbalzano sui social. 

 

 

Una clip di pochi secondi, in particolare, dilaga collezionando milioni di visualizzazioni. Si tratta di un’intervista ad un cittadino venezuelano che festeggia nel centro di Buenos Aires, in Argentina. “Non so come andranno le cose, ma chiedo a tutti di avere un po’ di fede. Non perdete la testa pensando ‘gli americani voglionolo solo il nostro petrolio, gli americani vogliono solo la ricchezza’. A queste persone chiedo: cosa pensate volessero cinesi e russi, le nostre ricette delle arepas?”, chiede ironicamente facendo riferimento alle pagnotte di farina di mais. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.