domenica, 4 Gennaio , 26
venezuela,-esercito-riconosce-delcy-rodriguez-come-presidente
Venezuela, esercito riconosce Delcy Rodriguez come presidente

Venezuela, esercito riconosce Delcy Rodriguez come presidente

Video NewsVenezuela, esercito riconosce Delcy Rodriguez come presidente
Redazione-web
Di Redazione-web

Ministro Difesa Lopez: uniti contro aggressione imperialista

Milano, 4 gen. (askanews) – L’esercito venezuelano ha riconosciuto Delcy Rodrìguez, vicepresidente di Nicolàs Maduro, come presidente ad interim del Venezuela e ha denunciato la morte di guardie del corpo, soldati e civili durante l’attacco americano. L’annuncio è del ministro della Difesa a capo dell’esercito venezuelano Vladimir Padrino Lopez, tornato a parlare alla popolazione il giorno dopo l’attacco americano su Caracas e l’arresto del presidente Maduro, ora detenuto insieme con la moglie Cilia Flores in carcere a New York. “Sosteniamo pienamente il decreto di Stato di emergenza esterna su tutto il territorio nazionale, precedentemente sottoscritto. Il governo bolivariano garantirà la governabilità del Paese e la nostra istituzione continuerà a impiegare tutte le sue capacità disponibili per la difesa militare, il mantenimento dell’ordine interno e la salvaguardia della pace”, ha detto. “Pertanto, attiviamo in tutto lo spazio geografico nazionale e in perfetta fusione popolare militare e di polizia, la messa in completa prontezza operativa al fine di integrare gli elementi del potere nazionale nella missione di affrontare l’aggressione imperialista formando un unico blocco di combattimento per garantire la libertà, l’indipendenza e la sovranità della nazione”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.