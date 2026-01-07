venezuela,-gli-usa-hanno-sequestrato-una-petroliera.-l’ira-di-mosca

Roma, 7 gen. (askanews) – Il Comando europeo degli Stati Uniti ha confermato il sequestro della petroliera M/V Bella 1 per violazioni delle sanzioni statunitensi nei confronti del greggio venezuelano. Lo ha reso noto lo stesso comando in un messaggio pubblicato su X.

Secondo quanto comunicato dal US European Command, l’operazione è stata condotta dal Dipartimento di Giustizia e dal Dipartimento per la Sicurezza interna, in coordinamento con il Dipartimento della Difesa. “Il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza interna, in coordinamento con il Dipartimento della Difesa, hanno annunciato oggi il sequestro della M/V Bella 1 per violazioni delle sanzioni degli Stati Uniti”, si legge nel post.

Il comando ha precisato che la nave è stata sequestrata nell’Atlantico settentrionale in base a un mandato emesso da una corte federale statunitense, dopo essere stata tracciata dalla Guardia costiera Usa.