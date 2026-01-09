Venezuela, in attesa scarcerazioni: “Così misuriamo il cambiamento”

La madre di un detenuto dell’Helicoide: “Spero in libertà per tutti”

Caracas, 9 gen. (askanews) – All’esterno del centro di detenzione dell’Helicoide, a Caracas, familiari dei prigionieri seguono le notizie sulla liberazione di “un gran numero” di detenuti. Tra loro, Atali Cabrejo, madre di uno dei reclusi, esprime speranza e fiducia in un possibile cambiamento: “Sono qui perché le notizie dicono che li stanno liberando e… sono qui per la libertà di mio figlio”.”Spero nella libertà per tutti e che, con la liberazione di tutti i prigionieri politici innocenti, si dimostri che c’è un cambiamento. Che sia qualcosa di positivo, di buono, capace di unire il Paese. Non c’era bisogno di rinchiudere tante persone innocenti e tanti professionisti, non era giusto. Questo è qualcosa di molto buono per tutti, perché così vedremo che davvero c’è la volontà di cambiare”.