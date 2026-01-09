venerdì, 9 Gennaio , 26

Milan-Genoa, furia Maignan contro l’arbitro ma nessuna squalifica

(Adnkronos) - Furia di Mike Maignan contro l'arbitro Mariani...

Venezuela, Machado vola a Washington, missione ‘far cambiare idea a Trump’

(Adnkronos) - Washington - Potrebbe essere l’ultima speranza...

‘La Grazia’ di Sorrentino nella longlist dei Bafta: è tra i Migliori film stranieri

(Adnkronos) - 'La Grazia' di Paolo Sorrentino è...

Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo

(Adnkronos) - Tre giorni di iniziative tra San...
venezuela,-in-attesa-scarcerazioni:-“cosi-misuriamo-il-cambiamento”
Venezuela, in attesa scarcerazioni: “Così misuriamo il cambiamento”

Venezuela, in attesa scarcerazioni: “Così misuriamo il cambiamento”

Video NewsVenezuela, in attesa scarcerazioni: "Così misuriamo il cambiamento"
Redazione-web
Di Redazione-web

La madre di un detenuto dell’Helicoide: “Spero in libertà per tutti”

Caracas, 9 gen. (askanews) – All’esterno del centro di detenzione dell’Helicoide, a Caracas, familiari dei prigionieri seguono le notizie sulla liberazione di “un gran numero” di detenuti. Tra loro, Atali Cabrejo, madre di uno dei reclusi, esprime speranza e fiducia in un possibile cambiamento: “Sono qui perché le notizie dicono che li stanno liberando e… sono qui per la libertà di mio figlio”.”Spero nella libertà per tutti e che, con la liberazione di tutti i prigionieri politici innocenti, si dimostri che c’è un cambiamento. Che sia qualcosa di positivo, di buono, capace di unire il Paese. Non c’era bisogno di rinchiudere tante persone innocenti e tanti professionisti, non era giusto. Questo è qualcosa di molto buono per tutti, perché così vedremo che davvero c’è la volontà di cambiare”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.