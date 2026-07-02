venezuela,-individuato-uomo-vivo-sotto-le-macerie-a-7-giorni-dal-sisma

Vigili del fuoco cileni al lavoro per salvarlo

Catia La Mar, 2 lug. (askanews) – In Venezuela è stato trovato un uomo ancora vivo a una settimana dal catastrofico terremoto.Le immagini diffuse dai vigili del fuoco cileni mostrano lo schermo dei soccorritori mentre riprendono Hernan Gil, una guardia di sicurezza venezuelana di 43 anni, ancora in vita ma bloccato sotto le macerie di un edificio di sette piani a Catia La Mar, una zona costiera quasi interamente distrutta dalla catastrofe naturale del 24 giugno.Il bilancio delle vittime al momento è di 2.295 morti. Il dato è stato reso noto dal presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodrìguez.