mercoledì, 7 Gennaio , 26

Capotreno ucciso a Bologna: dall’omicidio all’arresto, tutti gli spostamenti di Marin Jelenic

(Adnkronos) - Marin Jelenic, il croato di 36...

Accca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma

(Adnkronos) - Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono...

Iran, aerei e rifornitori Usa in movimento: rischio scontro Teheran-Washington

(Adnkronos) - Decine di aerocisterne per il rifornimento...

Milano Cortina 2026, Allegri porterà la fiamma olimpica: “Sarà un’esperienza meravigliosa”

(Adnkronos) - Massimiliano Allegri sarà tra i tedofori...
venezuela,-la-famiglia-di-alberto-trentini:-viviamo-giorni-di-angoscia-e-speranza
Venezuela, la famiglia di Alberto Trentini: viviamo giorni di angoscia e speranza

Venezuela, la famiglia di Alberto Trentini: viviamo giorni di angoscia e speranza

AttualitàVenezuela, la famiglia di Alberto Trentini: viviamo giorni di angoscia e speranza
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 7 gen. (askanews) – “La nostra famiglia sta vivendo giornate di angoscia e di speranza. Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto.

Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà”. Così afferma la famiglia di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da oltre un anno a Caracas, in una nota diffusa dall’avvocato Alessandra Ballerini.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.