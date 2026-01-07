venezuela,-la-famiglia-di-alberto-trentini:-viviamo-giorni-di-angoscia-e-speranza

Roma, 7 gen. (askanews) – “La nostra famiglia sta vivendo giornate di angoscia e di speranza. Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto.

Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà”. Così afferma la famiglia di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da oltre un anno a Caracas, in una nota diffusa dall’avvocato Alessandra Ballerini.