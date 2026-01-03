Venezuela, la Nobel Machado: è arrivata l’ora della libertà

Roma, 3 gen. (askanews) – La leader dell’opposizione venezuelana ha lanciato un appello alla mobilitazione generale e alla “transizione democratica”, sostenendo che il presidente Nicolas Maduro affronta da oggi la giustizia internazionale. È quanto si legge in un documento diffuso sui social e firmato dalla leader dell’opposizione Maria Corina Machado, indirizzato “ai venezuelani”. Nel testo, Machado afferma che “è arrivata l’ora della libertà” e che Maduro sarebbe chiamato a rispondere “dei crimini atroci commessi contro i venezuelani e contro cittadini di molte altre nazioni”. Secondo il documento, di fronte al rifiuto di una “uscita negoziata”, il governo degli Stati uniti avrebbe “fatto valere la legge”.

La premio Nobel per la pace rivendica l’avvio di una nuova fase politica, in cui “la sovranità popolare e la sovranità nazionale” dovrebbero tornare a guidare il Paese. Tra gli obiettivi indicati figurano il ripristino dell’ordine, la liberazione dei prigionieri politici, la ricostruzione del Venezuela e il rientro dei cittadini emigrati all’estero.

Machado richiama le mobilitazioni e le scelte politiche degli ultimi anni, sostenendo che “ciò che doveva accadere sta accadendo”, e rivendica la legittimità del voto che avrebbe portato all’elezione di Edmundo Gonzalez Urrutia come “legittimo presidente del Venezuela”. Nel documento si afferma che Gonzalez Urrutia dovrebbe assumere immediatamente il mandato costituzionale ed essere riconosciuto come comandante in capo delle Forze armate nazionali.

Il testo invita le Forze armate e le istituzioni a riconoscere la nuova leadership e chiama la popolazione a restare “vigile, attiva e organizzata” fino alla realizzazione della transizione democratica. Un appello specifico è rivolto ai venezuelani residenti nel Paese, esortati a prepararsi a iniziative che, si legge, verranno comunicate a breve attraverso i canali ufficiali dell’opposizione.

Machado si rivolge anche alla diaspora, chiedendo ai venezuelani all’estero di mobilitarsi presso governi e opinione pubblica internazionale per sostenere quella che definisce “la grande operazione di costruzione della nuova Venezuela”.

“Il Venezuela sarà libero”, conclude il documento, firmato dalla leader dell’opposizione, che invita a rimanere uniti e in contatto “in queste ore decisive”, presentate come cruciali per il futuro politico del Paese.