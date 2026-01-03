sabato, 3 Gennaio , 26
venezuela,-l’oppositrice-machado:-“e-arrivata-l’ora-della-liberta.-gonzalez-assuma-la-presidenza”
Venezuela, l’oppositrice Machado: “È arrivata l’ora della libertà. Gonzalez assuma la presidenza”

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Maria Corina Machado, oppositrice venezuelana vincitrice del premio Nobel per la pace, ha accolto con favore i raid degli Stati Uniti e ha sostenuto che per il suo Paese è arrivata “l’ora della libertà”. La sua tesi è che il presidente Nicolas Maduro è stato rimosso dal potere dopo aver rifiutato un’uscita negoziata e che il candidato dell’opposizione alle elezioni del 2024, Edmundo Gonzalez, dovrebbe ora “assumere” la presidenza. Machado ha aggiunto che l’opposizione ripristinerà l’ordine in Venezuela e garantirà la liberazione dei prigionieri politici.

