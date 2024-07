Venezuela, Maduro è stato rieletto presidente. Per l’opposizione ci sono irregolarità di voto

di Vincenzo Giardina e Lucrezia Leombruni

ROMA – Nicolás Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Secondo il capo del Consiglio elettorale nazionale, Elvis Amoroso, dopo lo scrutinio di circa l’80 per cento delle schede Maduro è in testa con il 51,2% dei consensi. Fermo a 44,02 il suo sfidante, l’ex ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia. Per l’opposizione del Paese ci sono state irregolarità di voto e gli Stati Uniti hanno espresso “gravi preoccupazioni” sui risultati. “Sappiamo cosa è successo alle elezioni di oggi. Tutte le regole e le norme sono state violate al punto che ci è stato negato di vedere la maggior parte delle schede elettorali. Il nostro cambiamento per un mondo pacifico è ancora in vigore e siamo convinti che la maggior parte dei venezuelani aspiri a un tale cambiamento”, ha commentato Gonzalez.

Di fronte a una folla di sostenitori, nella capitale Caracas, Maduro ha detto che la sua conferma alla guida dello Stato rappresenta “un trionfo per la pace e la stabilità”. Il presidente ha anche contestato le denunce di irregolarità mosse dall’opposizione, che aveva boicottato il voto del 2018: “Urla all’imbroglio” ogni volta, ha sostenuto Maduro. Critiche sulle garanzie offerte per lo scrutinio sono state espresse anche dal segretario di Stato americano, Antony Blinken. Secondo il dirigente, Washington ha “gravi preoccupazioni sul fatto che i risultati annunciati non riflettano la volontà del popolo del Venezuela”. Sin dal tempo della presidenza di Hugo Chavez e dalla svolta “bolivariana” a Caracas, gli Stati Uniti impongono da anni sanzioni nei confronti del Paese latino-americano. Che è invece alleato di Cuba. Questa la reazione del governo dell’Avana: “Il popolo ha parlato e la rivoluzione ha vinto”. Una lettura, questa, in linea con i titoli dell’emittente Tele Sur, che ha base a Caracas. “Maduro è il legittimo continuatore dell’eredità di Hugo Chavez” si legge nell’homepage del sito della tv in riferimento anche all’ex presidente in carica dal 1998 al 2013, “e il difensore della sovranità del Venezuela di fronte alle cospirazioni imperialiste”.

Maduro rimarrà in carica per un terzo mandato consecutivo di sei anni, rappresentando la continuità del ‘Chavismo’ al potere. I risultati – come riporta la Cnn – sono stati accolti con emozioni contrastanti nella capitale Caracas con i sostenitori di Maduro che hanno fatto il tifo e festeggiato fuori dalla residenza ufficiale del presidente. Nel frattempo, i sostenitori dell’opposizione sono stati visti piangere e abbracciarsi per le strade.

