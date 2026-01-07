venezuela,-media:-in-corso-il-sequestro-usa-della-petroliera-marinera

Roma, 7 gen. (askanews) – E’ in corso nell’Atlantico un tentativo, da parte della Marina degli Stati Uniti, di sequestrare la petroliera legata al Venezuela “Marinera”, dopo un inseguimento durato oltre due settimane. Lo scrive Reuters citando due funzionari statunitensi. Il sequestro, che potrebbe alimentare le tensioni con la Russia, è avvenuto dopo che la petroliera, originariamente nota come Bella-1, è riuscita a superare il “blocco” marittimo statunitense imposto alle petroliere sanzionate e ha respinto i tentativi della Guardia Costiera statunitense di abbordarla.

La Russia ha schierato un sottomarino e altre navi militari per scort are la petroliera, secondo quanto diffuso dal quotidiano statunitense Wall Street Journal che cita un funzionario americano.La petroliera, precedentemente conosciuta come Bella 1 e ora ribattezzata Marinera, è riuscita a sfuggire all’intercettazione dopo che la Guardia Costiera degli Stati Uniti aveva tentato di abbordarla e sequestrarla a dicembre, nell’ambito del blocco imposto da Washington alle spedizioni di petrolio autorizzate da e verso il Venezuela.