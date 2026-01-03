sabato, 3 Gennaio , 26
Venezuela, P. Chigi: Italia ha sempre condannato atti regime Maduro

Venezuela, P. Chigi: Italia ha sempre condannato atti regime Maduro

Attualità
Roma, 3 gen. (askanews) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle loro primissime evoluzioni. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

L’Italia – continua la nota – ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto.

In raccordo con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Presidente Meloni – conclude la nota – continua a seguire con particolare attenzione la situazione della comunità italiana in Venezuela, la cui sicurezza costituisce la priorità assoluta del Governo.

