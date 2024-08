venezuela,-palazzo-chigi:-“il-governo-segue-con-forte-preoccupazione,-l’italia-chiede-di-liberare-tutti-gli-oppositori-politici”

ROMA – “Il Governo italiano continua a seguire con forte preoccupazione la situazione in Venezuela, in stretto raccordo con i partner internazionali. L’Italia chiede alle Autorità venezuelane di rispettare i diritti di tutti i cittadini e di procedere alla liberazione di tutti gli oppositori politici, condannando fermamente qualsiasi minaccia o privazione delle libertà civili”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi sulla situazione in Venezuela.

BIANCOFIORE: “MADURO MOSTRA VOLTO VIOLENTO E CRUDELE REGIME”

“Se mai ci fosse stato bisogno di conferme, l’arresto degli oppositori al suo regime mostra il vero volto di Maduro: violento, crudele, inumano, che fa della barbarie le fondamenta del suo governo. La sconvolgente notizia del sequestro dell’onorevole Williams Dàvila, come me membro dell’Istituto liberale internazionale Milton Friedman e al quale, tra gli altri, rivolgo il mio pensiero, e insieme a lui di Americo de Grazia, sono fatti di una gravità inaudita. Rappresentano l’abominio della democrazia, che il dittatore Maduro non si è mai premurato di voler rispettare. A distanza di settimane dal voto popolare, che Maduro ha tentato in ogni modo di sovvertire, si moltiplicano episodi di violenza che la comunità internazionale non può più limitarsi a guardare. Perché la compressione delle libertà, messa in atto attraverso arresti di massa, assomiglia sempre più a un rastrellamento. Gli appelli che arrivano da più cittadini non solo destano preoccupazione ma fanno rabbrividire per quello che potrebbe ancora accadere. Il rispetto dei diritti umani è doveroso, mettere fine ad ogni atto antidemocratico è obbligatorio. Bisogna lavorare per liberare la popolazione venezuelana dall’oppressione, farla tornare a decidere liberamente e scegliere da chi essere guidati obbliga a un’azione immediata. Maduro va fermato”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, MAIE.

