venezuela,-riunito-il-consiglio-di-sicurezza-onu.-il-presidente-colombiano-petro:-io-pronto-alle-armi

Roma, 05 gen. (askanews) – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aperto la sessione di emergenza sulla cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. Il Venezuela ha formalmente richiesto la riunione del Consiglio, che comprende come membri permanenti Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Un portavoce del Segretario generale dell’Onu, António Guterres, aveva dichiarato sabato che le azioni degli Stati Uniti in Venezuela “costituiscono un pericoloso precedente”. A presiedere il Consiglio è l’ambasciatore della Somalia.

“Sono profondamente preoccupata per la possibile intensificazione (del conflitto) e la stabilità della situazione nel Paese, per il potenziale impatto sulla regione e per il precedente che potrebbe creare in merito alle relazioni tra gli Stati”, ha detto il sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Rosemary A. DiCarlo, aggiungendo che “le norme del diritto internazionale non sono state rispettate durante l’operazione militare in Venezuela”. “L’attacco contro il leader del Venezuela, aggravato dalla morte di decine di cittadini venezuelani e cubani, agli occhi di molti è diventato il presagio di un ritorno all’era dell’illegalità e del dominio statunitense imposto con la forza del caos e dell’anarchia”, ha detto il rappresentante della Russia, Vassily Nebenzya, intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Venezuela. “Non esiste e non può esistere alcuna giustificazione per il crimine cinicamente perpetrato dagli Stati Uniti”, ha ribadito il rappresentante russo. “Non permetteremo che l’emisfero occidentale venga utilizzato come base operativa per gli avversari, i concorrenti e i rivali della nostra nazione, gli Stati Uniti”, ha detto il rappresentante americano al Consiglio di sicurezza dell’Onu sul Venezuela. Non si può trasformare il Venezuela nel centro operativo dell’Iran, di Hezbollah, delle bande criminali, degli agenti segreti e di altri attori maligni che controllano quel Paese. Non si può continuare ad avere le più grandi riserve energetiche del mondo, sotto il controllo di avversari degli Stati Uniti” ha

aggiunto il rappresentante americano. “Il presidente Trump – ha proseguito – ha dato una possibilità alla diplomazia. Ha offerto a Maduro diverse alternative. Ha cercato di allentare la tensione. Maduro si è rifiutato di accettarle”. “Il presidente Trump ha chiarito che il narcotraffico e il terrorismo devono cessare”, ha aggiunto il rappresentante americano, chiarendo che “gli Stati Uniti non esiteranno ad agire per proteggere gli americani dal flagello del narcotraffico, mentre cercano pace, libertà e giustizia per il grande popolo del Venezuela”.

Intanto il presidente colombiano Gustavo Petro – ex militante della guerriglia M-19 – si è detto disposto ad impugnare le armi in difesa del Paese in caso di aggressione, in un messaggio su X diffuso nel contesto delle operazioni militari statunitensi in Venezuela. “Sebbene non sia mai stato un soldato, conosco la guerra e le operazioni clandestine. Ho giurato di non toccare mai più un’arma dopo l’accordo di pace del 1989, ma per il bene del mio Paese riprenderò le armi, armi che non voglio”, ha concluso. Petro ha infine sottolineato la sua politica contro il narcotraffico, sottolineando i sequestri record, l’interruzione della coltivazione di coca e un programma volontario di sostituzione delle colture che copre 30.000 ettari.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha ribadito la condanna nei confronti dell’intervento militare statunitense in Venezuela, chiedendo il rispetto del diritto internazionale. “Il Messico riafferma un principio che non è nuovo e non ammette ambiguità: rifiutiamo categoricamente l’intervento negli affari interni di altri Paesi (…), la sovranità e l’autodeterminazione dei popoli non sono né facoltative né negoziabili; sono principi fondamentali del diritto internazionale e devono essere sempre rispettati senza

eccezioni”, ha proseguito. Riferendosi alla storia dell’America Latina, ha sottolineato infine una conclusione “inequivocabile”: “L’intervento non ha mai portato democrazia, non ha mai generato benessere o stabilità duratura”.