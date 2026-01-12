lunedì, 12 Gennaio , 26

Venezuela, Sanchez: continuare a liberare prigionieri politici

Venezuela, Sanchez: continuare a liberare prigionieri politici

“Tutta la società venezuelana deve essere coinvolta”

Madrid, 12 gen. (askanews) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez ha insistito sulla “necessità di continuare a liberare i prigionieri politici” in Venezuela, dopo un incontro a Madrid con il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis. “Ci siamo dimostrati disponibili a collaborare con loro, anche con la presidente ad interim del Venezuela e con l’opposizione venezuelana, per aprire la strada a una transizione che deve essere pacifica e inclusiva – ha aggiunto – In altre parole, tutti gli elementi che rappresentano la società venezuelana devono essere coinvolti in questa transizione verso la democrazia e verso elezioni libere”.

