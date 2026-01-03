sabato, 3 Gennaio , 26

Strage di Crans-Montana, Tajani: “Nessun italiano tra i 6 corpi identificati”

(Adnkronos) - Dopo la strage di giovanissimi di...

Attacco al Venezuela, colpito anche il mausoleo di Chavez

(Adnkronos) - L'attacco contro il Venezuela, condotto dagli...

Venezuela, ira Caracas: “Raid Usa per avere il nostro petrolio”

(Adnkronos) - "Gli Stati Uniti vogliono il nostro...

Terremoto, nuova scossa ad Anghiari: prosegue sciame sismico in Valtiberina e Alto Casentino

(Adnkronos) - Non si arresta lo sciame sismico...
venezuela,-tajani:-“seguo-con-particolare-attenzioni-agli-italiani-nel-paese”;-presenti-160.000-connazionali
Venezuela, Tajani: “Seguo con particolare attenzioni agli italiani nel Paese”; presenti 160.000 connazionali

Venezuela, Tajani: “Seguo con particolare attenzioni agli italiani nel Paese”; presenti 160.000 connazionali

MondoVenezuela, Tajani: “Seguo con particolare attenzioni agli italiani nel Paese”; presenti 160.000 connazionali
Redazione-web
Di Redazione-web

Vincenzo Giardina e Redazione

ROMA – “Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sul social X.Nel messaggio si aggiunge: “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni costantemente informata”. E ancora: “Unità di crisi della Farnesina operativa”.

L’AMBASCIATORE D’ITALIA: “SITUAZIONE INCERTA”

Sono circa 160 mila gli italiani in Venezuela a cui, in queste ore, l’Ambasciata d’Italia a Caracas, rivolge l’invito di non uscire di casa e di evitare gli spostamenti. L’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito, è intervenuto stamani a Rai News24 per aggiornare su quanto sta avvenendo nel Paese. “La situazione è incerta e invitiamo i connazionali a contattare l’ambasciata e i consolati”, ha spiegato, sottolineando come per il presidio diplomatico “la priorità in questo momento è l’incolumità dei connazionali nel Paese”. La comunità italiana in Venezuela è infatti numerosa, circa 160 mila persone in tutto il Paese, alcuni con doppio passaporto, e alcuni all’estero per ragioni di lavoro e turismo. Difficile poter rientrare in Italia nell’immediato: il diplomatico spiega infatti che sono stati chiusi gli aeroporti e lo spazio aereo.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.