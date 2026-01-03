venezuela,-tajani:-“seguo-con-particolare-attenzioni-agli-italiani-nel-paese”;-presenti-160.000-connazionali

Vincenzo Giardina e Redazione

ROMA – “Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sul social X.Nel messaggio si aggiunge: “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni costantemente informata”. E ancora: “Unità di crisi della Farnesina operativa”.

L’AMBASCIATORE D’ITALIA: “SITUAZIONE INCERTA”

Sono circa 160 mila gli italiani in Venezuela a cui, in queste ore, l’Ambasciata d’Italia a Caracas, rivolge l’invito di non uscire di casa e di evitare gli spostamenti. L’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito, è intervenuto stamani a Rai News24 per aggiornare su quanto sta avvenendo nel Paese. “La situazione è incerta e invitiamo i connazionali a contattare l’ambasciata e i consolati”, ha spiegato, sottolineando come per il presidio diplomatico “la priorità in questo momento è l’incolumità dei connazionali nel Paese”. La comunità italiana in Venezuela è infatti numerosa, circa 160 mila persone in tutto il Paese, alcuni con doppio passaporto, e alcuni all’estero per ragioni di lavoro e turismo. Difficile poter rientrare in Italia nell’immediato: il diplomatico spiega infatti che sono stati chiusi gli aeroporti e lo spazio aereo.

