martedì, 12 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOVenezuela, Trump: "Sto considerando di renderlo 51esimo Stato"
venezuela,-trump:-“sto-considerando-di-renderlo-51esimo-stato”
Venezuela, Trump: “Sto considerando di renderlo 51esimo Stato”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Venezuela, Trump: “Sto considerando di renderlo 51esimo Stato”

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Non solo Groenlandia e Canada. Donald Trump ha detto di stare “seriamente considerando” l’idea di rendere il Venezuela il 51esimo Stato americano. In un’intervista a Fox News, il presidente statunitense ha affermato che il “Venezuela ama Trump” e ha ricordato che il Paese latinoamericano ha risorse petrolifere pari a 40 trilioni di dollari. 

Non è tardata ad arrivare la replica di Delcy Rodriguez, diventata presidente venezuelana ad interim dopo che le forze speciali Usa hanno catturato nel blitz del 3 gennaio Nicolas Maduro di cui era la vice. Il Venezuela “non ha mai considerato” la possibilità di diventare il 51mo Stato americano, ha detto. La cosa, ha spiegato Rodriguez rispondendo ai giornalisti all’Aja, “non verrebbe mai presa in considerazione perché” “noi donne e uomini venezuelani abbiamo amiamo il nostro processo d’indipendenza, amiamo i nostri eroi e le nostre eroine dell’indipendenza”. 

Rodriguez si è recata all’Aja nel suo primo viaggio all’estero da quando ha preso la guida del Paese per intervenire di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia riguardo ad una disputa territoriale con la Guyana per il controllo dell’Esequibo, regione ricca di petrolio. Nel suo intervento, la presidente ad interim ha ribadito la “storica posizione” del Venezuela nel non cedere ad organismi internazionali questioni riguardo alla sovranità, affermando che la disputa potrà essere risolta solo con negoziati bilaterali e non da una sentenza della Corte. Rodriguez ha spiegato di essere andata all’Aja per “dimostrare al mondo la verità sui diritti appartenuti al Venezuela riguardo al territorio” contesto. “Questo non implica in nessun modo il riconoscimento della giurisdizione della Corte sulla controversia territoriale”, ha concluso. 

 

Previous article
Garlasco e la revisione della condanna di Stasi, la pg di Milano: “Una questione complicata”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Garlasco e la revisione della condanna di Stasi, la pg di Milano: “Una questione complicata”

(Adnkronos) - Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. Ora però, alla luce dell'avviso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran-Usa, Trump: “La tregua è appesa a un filo”

(Adnkronos) - La tregua tra Stati Uniti e Iran è appesa a un filo. O, per usare le parole di Donald Trump, "è in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Mondiali? Trump adora l’Italia”: l’inviato Usa Zampolli ‘riaccende’ il sogno ripescaggio degli azzurri

(Adnkronos) - Il ripescaggio degli azzurri ai Mondiali è possibile? Paolo Zampolli ancora ci spera: "Avere l'Italia ai Mondiali, questo è il mio sogno..."....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli-Bologna 0-2, Orsolini raddoppia su rigore (con Var) e gli azzurri protestano: cos’è successo

(Adnkronos) - Caso var che fa discutere nel primo tempo di Napoli-Bologna di oggi, lunedì 11 maggio. Al 32', un ispiratissimo Bernardeschi crossa in...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.