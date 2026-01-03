venezuela,-trump:-“straordinaria-l’azione-usa”.-e-annuncia:-“pronti-a-gestire-il-paese-fino-a-una-transizione-sicura”

ROMA – A Caracas è stata condotta un’operazione militare “straordinaria”: lo ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aprendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago, in Florida. Secondo la sua ricostruzione, contro il governo venezuelano di Nicolas Maduro è stata impiegata una forza “schiacciante”, “via aria, terra e mare”.

Le forze militari del Venezuela stavano aspettando l’azione degli Stati Uniti ma sono state “sopraffatte e neutralizzate molto rapidamente”, ha spiegato il presidente Usa. Trump ha detto che Caracas era in stato di allerta e che aveva inviato in mare “numerose navi”. “Ci stavano aspettando” ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, lodando “la velocità che toglie il respiro, la potenza, la precisione e la competenza” delle unità americane.

Gli Stati Uniti “gestiranno” il Venezuela “fino a quando non sarà possibile realizzare una transizione sicura, appropriata e giudiziosa”

TRUMP: “LE AZIENDE USA SONO PRONTE PER IL PETROLIO”

Il settore petrolifero in Venezuela è stato un “fallimento”, ma adesso le grandi aziende statunitensi interverranno per riparare le infrastrutture e “iniziare a far guadagnare il Paese”, ha dichiarato ancora il tycoon. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti sono “pronti” a lanciare un secondo attacco “e molto più ampio” contro il Venezuela, se necessario.

TORNA DOTTRINA MONROE, DOMINIO USA EMISFERO OCCIDENTE

“L’America vuole assicurare con la sua strategia di dominare l’emisfero occidentale-settentrionale del mondo e il nostro dominio non sarà più messo in dubbio”, ha detto Trump nel corso della conferenza. Il presidente ha citato la “Dottrina Monroe” per giustificare i raid in Venezuela, sostenendo che era stata dimenticata ma ora è stata aggiornata. James Monroe, presidente nel XIX secolo, tenne il 2 dicembre 1823 un discorso al Congresso nel quale espresse l’idea della supremazia degli Stati Uniti nelle Americhe.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it