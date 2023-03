Vent’anni senza Giorgio Gaber, esce speciale numero monografico

Il titolo “Gaber racconta se stessa”

Roma, 12 mar. (askanews) – “Gaber racconta se stesso” è la nuova rivista monografica edita da Sprea Editori, lo speciale numero monografico, con contenuti d’epoca, recensioni, foto, articoli e interviste, realizzato per celebrare il ventennale dalla scomparsa del Signor G. e volto a ricordare il lavoro di uno dei più grandi artisti del nostro tempo.

Il volume da collezione che uscirà in edicola con una preziosa copertina con lavorazione rossa a caldo, verrà messo in commercio anche nello store dell’editore, sia in formato cartaceo che digitale e sarà disponibile nelle principali piattaforme di magazine.

“Gaber racconta se stesso” esce a vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber (mancò il 1 gennaio 2003). “Quando Sprea Editori ci ha proposto di collaborare a questa pubblicazione, la Fondazione Gaber non ha esitato un attimo e ha aderito al progetto che si inserisce in una serie di eccellenti pubblicazioni monografi che dedicate ai protagonisti dello spettacolo. Un progetto di cui siamo orgogliosi e che non sarebbe potuto nascere senza la competenza, la cura e la passione di tutti i professionisti che vi hanno collaborato. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento al quale, ne siamo certi, si unirà anche quello dei lettori”, racconta Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Gaber.

“Ho fortemente voluto pubblicare questo volume per commemorare la figura di Giorgio Gaber. Sono felicissimo della proficua collaborazione che abbiamo avuto con la Fondazione e con Dalia Gaberscik, che hanno permesso di realizzare una monografia davvero imperdibile, ricca di frammenti e documenti che rivelano un Gaber inedito, che il grande pubblico che passa per l’edicola potrà scoprire e apprezzare”, racconta Alessandro Agnoli, CEO Sprea Editori.

