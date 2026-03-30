lunedì, 30 Marzo , 26

Gf Vip, caos tra le donne: tutti contro Ibiza Altea. Cosa è successo

(Adnkronos) - Ibiza Altea contro tutti nella Casa...

Governo allontana ipotesi voto anticipato, sul tavolo di Meloni resta il nodo rimpasto

(Adnkronos) - Nessuno lo auspica, nessuno lo dice...

Allerta meteo Italia: nuova ondata di pioggia, neve e vento prima di Pasqua

(Adnkronos) - Nuova ondata di maltempo con pioggia,...

Polizze catastrofali, scatta l’obbligo: dal ristorante all’hotel, ecco come variano i prezzi

(Adnkronos) - Ultima chiamata per le imprese: oggi,...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOVenti di burrasca e nevicate anche in collina, scatta allerta gialla in...
venti-di-burrasca-e-nevicate-anche-in-collina,-scatta-allerta-gialla-in-6-regioni
Venti di burrasca e nevicate anche in collina, scatta allerta gialla in 6 regioni
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Venti di burrasca e nevicate anche in collina, scatta allerta gialla in 6 regioni

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Venti di burrasca, ma anche freddo e abbondanti nevicate in collina. A finire nella morsa del maltempo è in particolare il Centro-Sud Italia, dove oggi – martedì 31 marzo- è scattata l’allerta gialla in ben 6 regioni.  

 

 

Come spiega la Protezione civile, un’area di bassa pressione con correnti fredde dai Balcani verso le regioni centro-settentrionali del nostro Paese andrà a determinare un’intensa ventilazione e un marcato calo termico, con diffuse nevicate fino a quote di alta collina sulle aree adriatiche centrali.  

 

 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.  

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Previste, inoltre, diffuse nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie sui versanti appenninici orientali. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata quindi per la giornata oggi allerta gialla sui territori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e su alcuni settori di Campania e Sicilia. 

 

Previous article
Allerta meteo Italia: nuova ondata di pioggia, neve e vento prima di Pasqua
Next article
Governo allontana ipotesi voto anticipato, sul tavolo di Meloni resta il nodo rimpasto

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gf Vip, caos tra le donne: tutti contro Ibiza Altea. Cosa è successo

(Adnkronos) - Ibiza Altea contro tutti nella Casa del Grande Fratello. In particolare, nel corso della settimana è nato un acceso scontro tra la...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Governo allontana ipotesi voto anticipato, sul tavolo di Meloni resta il nodo rimpasto

(Adnkronos) - Nessuno lo auspica, nessuno lo dice apertamente, nessuno lo vuole davvero. Eppure, tra i corridoi della politica, lo spettro del voto anticipato...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Allerta meteo Italia: nuova ondata di pioggia, neve e vento prima di Pasqua

(Adnkronos) - Nuova ondata di maltempo con pioggia, neve e vento in arrivo sull'Italia. "Una massa d’aria fredda polare marittima, scenderà infatti dal Nord...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Polizze catastrofali, scatta l’obbligo: dal ristorante all’hotel, ecco come variano i prezzi

(Adnkronos) - Ultima chiamata per le imprese: oggi, 31 marzo 2026, scade il termine per sottoscrivere la polizza catastrofale, l’assicurazione obbligatoria contro i danni...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.