venti-forti-e-temporali,-l’italia-nella-morsa-del-maltempo:-4-regioni-in-allerta-arancione

(Adnkronos) – Piogge intense, temporali e raffiche di burrasca oggi sull’Italia. Una perturbazione atlantica oggi, sabato 14 febbraio, porterà maltempo diffuso soprattutto al Centro-Sud con criticità, segnalate dalla Protezione Civile, e allerta meteo arancione e gialla in molte regioni.

Attese, sin dalle prime ore di oggi, piogge diffuse e temporali anche forti su diverse regioni. Scatta l’allerta arancione su parte di Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e allerta gialla in Calabria, Toscana, Umbria e su parte di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia.

Nuovi temporali con raffiche di vento sul Lazio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha emanato l’ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, che vieta le attività ludico-ricreative e sportive nelle aree pubbliche e aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorici. Particolare attenzione ai parchi fluviali, a rischio esondazioni.

Tra i divieti specifici, non si potranno svolgere attività aggregative ludico-ricreative o sportive non agonistiche su aree pubbliche esposte; è vietato l’accesso, il transito o la circolazione in aree verdi, giardini, parchi e ville storiche. Stop anche a qualunque attività autorizzata sotto carichi sospesi, chiome di alberature o nel raggio della loro possibile caduta. I cimiteri cittadini saranno chiusi al pubblico. Vietato infine l’accesso e la pratica nei parchi fluviali e aree vicine a fiumi e corsi d’acqua, per il pericolo di piene. Il Comune di Roma raccomanda alla cittadinanza di non esporsi a rischi, adottando comportamenti di autoprotezione, come ad esempio evitare sottopassi, argini, fossi, canali e zone a rischio allagamento. In casa, si consiglia di evitare seminterrati e di non sostare a lungo sui balconi.

La Protezione regionale ha emanato un’allerta meteo arancione valida da oggi a domani, domenica 15 febbraio, su quasi tutta la Campania, con esclusione delle zone dell’Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Il bollettino prevede un peggioramento delle condizioni meteo con temporali forti e diffusi, venti intensi con possibili raffiche e un quadro di rischio idrogeologico differenziato sul territorio regionale. Sulla Piana Campana, Napoli, le isole e l’area Vesuviana, sulla penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e quelli Picentini, sono attesi temporali a vasta scala, particolarmente intensi e persistenti. In queste aree le precipitazioni potrebbero determinare un dissesto idrogeologico, frane superficiali, colate rapide di fango o detriti, oltre a un rischio idraulico localizzato con possibili allagamenti, tracimazioni e inondazioni.

A preoccupare per la Toscana è il rischio idrogeologico per cui la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla. La decisione arriva alla luce del peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni diffuse che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, risultando localmente più intense.

Accanto al rischio idrogeologico, è stata diramata anche un’allerta gialla per rischio idraulico sul reticolo principale nell’area Fiora-Albegna, Costa dell’Argentario e Isola del Giglio, in vigore dalle ore 6 alle ore 18 di oggi, sabato 14 febbraio. In queste zone l’attenzione è rivolta soprattutto ai corsi d’acqua maggiori, che potrebbero registrare innalzamenti dei livelli idrometrici in caso di piogge persistenti o temporali più intensi. Prevista anche neve lungo l’Appennino oltre i 1200-1400 metri di quota, con possibili accumuli alle altitudini più elevate.

Un fine settimana all’insegna del maltempo quello di San Valentino. Dopo il passaggio della tempesta ‘Harry Bis’, che ha lasciato dietro di sé danni e mareggiate, l’Italia non può ancora tirare un sospiro di sollievo: un nuovo vortice ciclonico è pronto a colpire diverse regioni. Il peggioramento è previsto per oggi, sabato 14 febbraio, come evidenzia iLMeteo.it. Il ciclone interesserà soprattutto Sardegna, Lazio e le regioni meridionali, ma coinvolgerà anche Emilia-Romagna, Toscana e Liguria.

Il fenomeno più insidioso sarà la rotazione dei venti attorno al minimo di pressione: Maestrale sulla Sardegna, Libeccio sul basso Tirreno e Tramontana sul Mar Ligure.

Domani, domenica 15 febbraio, il ciclone si sposterà tra Albania e Grecia. Da quella posizione continuerà però a richiamare aria fredda e instabilità verso le regioni adriatiche e al Sud, prolungando gli effetti del maltempo anche nei primi giorni della prossima settimana. Si prevedono, quindi, venti forti, temperature in calo e possibili nevicate a bassa quota su alcune aree del Centro-Sud, mentre lungo le coste resterà alta l’attenzione per le mareggiate.