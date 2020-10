Venti paesi in Europa battono il record dei contagi giornalieri

AGI – Preoccupa in tutta Europa l’aumento di contagi e soprattutto quello dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva. Una ventina di paesi del vecchio continente hanno registrato oggi il record dei casi giornalieri. Oltre all’Italia, sono Lussemburgo, Bielorussia, Nord Macedonia, Grecia, Regno Unito, Olanda, Lettonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svizzera, Lituania, Repubblica ceca, Ucraina, Polonia, Croazia, Slovenia, Slovacchia e Bulgaria. Numeri record anche in Francia e Spagna: il paese iberico è il primo in Europa a superare il milione di contagi dall’inizio della pandemia, mentre l’Esagono ci sta arrivando (è oltre 999 mila). Con l’aumento dei casi, evolvono anche le misure decise dai governi per cercare di arginare la diffusione del virus e le previsioni sui vaccini in via di sperimentazione,

