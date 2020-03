D-Share, azienda italiana leader nelle tecnologie e nei progetti digitali per i media ha lanciato la campagna #smarthardworking: “Le news non si fermano, noi neppure”. Con questa iniziativa, la digital company controllata da Agi intende sottolineare l’importanza del contributo che tutti, nel mondo dell’informazione, stanno dando in questo momento.

“Mentre giornalisti, operatori, fotografi, tecnici e tipografi lavorano per raccontare l’emergenza e garantire il diritto all’informazione – scrive D-Share nella campagna lanciata sui social e attraverso i siti web di settore – adesso più che mai bisogna rimboccarsi le maniche e dare ciascuno il proprio contributo. Le news non si fermano,

L’articolo Vento (D-Share): “Le news non si fermano, nemmeno noi” proviene da Notiziedi.

