ventotene-film-festival,-l’anteprima-con-sorrentino-e-rohrwacher

Premiati all’evento che anticipa l’edizione numero 30

Ventotene, 28 lug. (askanews) – Paolo Sorrentino e Alba Rohrwacher ospiti dell’anteprima del Ventotene Film Festival che si terrà in autunno, un’occasione per celebrare l’edizione numero 30 del festival (ideato da Loredana Commonara) e per omaggiare due protagonisti del cinema italiano e non solo.Durante la serata al Belvedere Granili dell’isola, Rohrwacher ha ricevuto il Premio “Vento d’Europa” per aver saputo dare voce a personaggi complessi e profondamente umani, con scelte artistiche spesso audaci; mentre il regista Premio Oscar ha ritirato il Premio all’Eccellenza Internazionale per celebrare la sua visione autoriale, capace di coniugare radici italiane e respiro internazionale.Durante la manifestazione si è tenuto anche il panel “Piano europeo: l’eccezione culturale, le sinergie creative e le identità nazionali. La via italiana all’audiovisivo dell’Ue” con tra gli altri la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, Caterina Guzzanti e i registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia.