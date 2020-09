Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole in merito alla stagione del Napoli che verrà.

Ventura: “Osimhen può diventare un calciatore speciale”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Modulo – L’allenatore del Napoli opterà per il 4-2-3-1, è chiaro pensare che abbia valutato i pro e i contro. Gli azzurri adesso però devono fare i conti, non solo con il modulo, ma con l’assenza di giocatori importanti come Allan, Callejon.

Come cambia la difesa a secondo del modulo – Con la difesa a tre si aggredisce l’uomo, mentre con la difesa a quattro si aggredisce lo spazio. Sono due cose molto diverse. Maksimovic ha dimostrato con i fatti nel Napoli che può giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Penso succederà la stessa cosa anche con Rrahmani.

Osimhen – Comunque vada, diverte e questa è una cosa importante per una piazza come Napoli. Per me questo attaccante ha tutto quello che serve per poter diventare un giocatore importante.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Ventura: “Osimhen ha il potenziale per essere speciale” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento