Venturi “Trend positivo, ma non abbassare la guardia”

“Siamo in un trend positivo rispetto alle giornate precedenti e questo ci fa sperare”. Il commissario ad acta per l’emergenza coronavirus Sergio Venturi ha snocciolato anche oggi nell’abituale diretta facebook i dati relativi ai casi di positività al Coronavirus nella regione Emilia-Romagna. E’ di 10816 il numero di casi totale con un incremento di 762 unità rispetto al giorno precedente. Il tasso di crescita dei contagiati è dunque inferiore rispetto al dato di ieri. E si è lontani dal 14-15% di aumento rilevato la scorsa settimana. E anche negli accessi al pronto soccorso in regione si è registrato un calo.

