Venus Williams sposa Andrea Prete ad Ischia, tutti i dettagli sulle nozze

(Adnkronos) – È arrivato il momento delle nozze per Venus Williams e Andrea Preti. La campionessa di tennis e l’attore si sposano a Ischia in queste ore, ma si trovano sull’isola da giorni in vista del matrimonio. 

“Lei e il suo prossimo marito stanno festeggiando da giorni sull’isola di Ischia, tra aperitivi e cene”, ha raccontato all’Adnkronos il sindaco Vincenzo Ferrandino. “Sono incantati dalla bellezza dell’isola, con i loro invitati hanno fatto l’altra sera un aperitivo sulla spiaggia San Pietro che si trova alle spalle del Porto, poi altre serate tra Casamicciola e Lacco Ameno. Hanno scelto Ischia, hanno fatto benissimo, noi accogliamo tutti con il sorriso”, ha aggiunto. 

La coppia si sposa nello specifico al faro di Punta Imperatore a Forio, un luogo suggestivo da cui si gode una vista romantica. 

Venus Williams e Andrea Preti sono stati avvistati e fotografati insieme più volte nell’ultimo anno, ma solo lo scorso luglio la tennista ha parlato in un’intervista del compagno, definendolo per altro “fidanzato” e svelando quindi che i due stavano per sposarsi.  

Nato a Copenhagen nel giugno 1988, Andrea Preti è otto anni più giovane di Venus Williams. Italo-danese, è diventato attore dopo una carriera come modello. Ha scritto, diretto e interpretato il film ‘One More Day’, ha recitato nei lungometraggi ‘Di tutti i colori’, ‘Un nemico che ti vuole bene’ e ‘Detective per caso’, e nella serie tv ‘Un professore’. Nel 2016 era tra i concorrenti de ‘L’isola del famosi’ e nel 2024 tra quelli de ‘La talpa’ condotto da Diletta Leotta. 

