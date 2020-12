Verdi è l’ex, Belotti la stella: tutti gli uomini da temere del Torino

Domani sera andrà in scena Napoli-Torino, gara ricca di storia, valida per la quattordicesima giornata di serie A, l’ultima prima della sosta natalizia.

Verdi ex, Belotti stella: gli uomini più pericolosi del Torino

Tra gli uomini da temere nel Torino ci sono i vari Lukic, Meitè, Linetty, Zaza, Rodriguez. La vera stella indiscussa è sicuramente Andrea Belotti. Il “Gallo” è capitano e trascinatore dei granata, e nonostante i suoi colpi, le sue giocate e i suoi gol, i granata sono in piena zona retrocessione. Uomo copertina, bomber vero e tra i più pericolosi del campionato. Dopo Immobile un altro stress test per la difesa azzurra.

Gli ex

Un altro pericolo sarà anche il principale ex di giornata: Simone Verdi. In azzurro nel 2018-19, dove ha collezionato 22 presenze (in molte da subentrato) e 3 reti. Un feeling mai nato quello con il Napoli, tra infortuni e scelte tecniche, dopo un corteggiamento lungo anni. Un altro ex è il terzo portiere granata Rosati. Discorso a parte merita Armando Izzo, cresciuto da piccolo nelle giovanili azzurre ma senza mai debuttare in prima squadra. Tra le fila azzurre forse l’ex più significativo del match: Maksimovic è esploso proprio al Toro, dov’è stato protagonista per alcuni anni.

