verdone:-lucherini-ha-inventato-la-figura-del-press-agent-nel-cinema

L’attore ai funerali a Roma dello storico agente

Roma, 30 lug. (askanews) – “Era un uomo molto colto, molto intelligente, amava le battute quindi ci teneva su con il sorriso e questa è una cosa molto importante; però era un gran professionista tutte le scelte che ho fatto anche dal punto di vista promozionale erano sempre scelte molto, molto mirate, lui e aveva una cultura enorme, anche perché la figura del press agent cinematografico l’ha inventata lui, in Italia non esisteva: esisteva quello per il teatro, ma non per il cinema”. Lo ha detto Carlo Verdone all’arrivo nella chiesa di San Bellarmino a Roma per i funerali di Enrico Lucherini, storico agente di divi del cinema, compreso lo stesso Verdone, scomparso a 92 anni.