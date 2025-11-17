verdone-sindaco-di-roma-per-un-giorno:-“come-sordi,-che-emozione”

L’attore con la fascia tricolore

Roma, 17 nov. (askanews) – Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, quello del suo 75esimo compleanno. L’attore e regista è stato accolto a Palazzo Senatorio, all’ingresso di Sisto IV, dalsindaco di Roma Roberto Gualtieri, da cui ha ricevuto la fascia tricolore, mentre la banda della Polizia locale suonavala colonna sonora di uno dei suoi film più amati “Un sacco bello”, creata del maestro Ennio Morricone.”Ho amato talmente tanto questa città che improvvisamente mi abbraccia”, ha detto Verdone ai giornalisti, poi ha ringraziato il sindaco “mi ha fatto il più bel regalo di compleanno”. “Mi emoziona molto che 25 anni fa lo ha fatto Alberto Sordi e mi disse ‘ma io il sindaco manco per tre ore'”, ha raccontato.Verdone ha poi spiegato di aver scelto di andare nelle periferie perché “sono i luoghi più interessanti e creativi, bisogna dargli una bella una spinta di speranza, soprattutto puntando sui giovani”.