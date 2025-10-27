lunedì, 27 Ottobre , 25

Verdone sui tagli al cinema: salvare le produzioni indipendenti

Il regista lancia l’allarme ma sottolinea la necessità dei controlli

Roma, 27 ott. (askanews) – “Io per quel che riguarda i tagli devono dire che devono stare molto attenti a una cosa: non si possono criminalizzare tutte le produzioni indipendenti, perché se tu criminalizzi tutti e non gli dai nessun finanziamento non uscirà mai fuori nessun elemento nuovo né dal punto di vista della regia né dal punto di vista della recitazione”. E’ quanto ha affermato Carlo Verdone in occasione della presentazione dell’ultima stagione del suo “Vita da Carlo” a proposito dei tagli al Fondo per il cinema e l’audiovisivo previsti dalla manovra finanziaria. Il regista ha poi aggiunto: “Bisognava stare attenti prima però, se mi consente, perché prima sono stati elargiti fondi a chiunque senza controllare. Andavano controllati”.

