Veretout al Napoli? De Maggio rivela: “Può arrivare, vi spiego come”

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Veretout ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole.

Veretout Napoli, la situazione

“Il Torino e Giampaolo volevano Torreira, ma il calciatore è vicinissimo alla Roma! Se Torreira va alla Roma e Allan all’Everton e allora Veretout potrebbe approdare a Napoli”.

Allan Everton, la situazione

Cedere per poter acquistare. Questa è la linea che il Napoli sta cercando di seguire, considerato l’esborso economico per l’acquisto di Osimhen e la necessità di ritoccare la rosa. Uno dei primi indiziati a lasciare l’azzurro è Allan, ormai ai margini del progetto del Napoli e col desiderio di cimentarsi in una nuova avventura professionale. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il problema al momento è rappresentato dalle richieste del club. De Laurentiis, infatti, non intende cedere Allan per meno di 40 milioni di euro e a queste cifre non riesce a trovare acquirenti per il brasiliano.

Tuttavia, se le pretese calassero fino a giungere ai 30 milioni totali, allora ci sarebbe pronto l’Everton. Carlo Ancelotti, infatti, vorrebbe avere nuovamente in squadra Allan e per il centrocampista si tratterebbe di un’avventura nell’ambita Premier League. Per sostituirlo, Giuntoli avrebbe in mente il solito Jordan Veretout. Il calciatore della Roma piace dichiaratamente da tempo, sebbene non si sia mai riusciti a concludere la trattativa, proprio per il sovraffollamento nel reparto.

