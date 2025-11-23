verissimo,-al-bano-come-sta:-“ho-chiesto-a-dio-di-darmi-un-po’-di-tregua”

(Adnkronos) –

Come sta Al Bano? Il cantautore di Cellino San Marco ospite oggi, domenica 23 novembre, a Verissimo è tornato a parlare apertamente delle sue condizioni di salute. Al Bano ha rassicurato il pubblico di sentirsi meglio ora, pur ammettendo di aver attraversato un periodo particolarmente difficile: “Cancro, infarto, ischemia, edema alle corde vocali”, ha esordito elencando alcune delle gravi difficoltà affrontate in una fase delicata della sua vita.

“Mi sono rivolto al mio amico lassù e gli ho detto ‘ma che ti ho fatto? Vogliamo dare una tregua a questo povero ragazzaccio di qualche decennio?'”, ha detto. Poi, con un sorriso sereno ha aggiunto: “Il miracolo è arrivato, sono più forte che mai”.

In studio con lui anche la figlia Jasmine che non ha nascosto quanto quel periodo l’ha segnata: “Non l’ho vissuta bene la sua condizione di salute, non mi piace nemmeno parlarne, però ho imparato a dare una svolta nella mia vita ai problemi, ho capito cosa davvero conta”.