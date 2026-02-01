domenica, 1 Febbraio , 26

E’ morto Fabio Scuto, esperto di Medio Oriente

(Adnkronos) - È morto all'età di 68 anni...

Petardo colpisce Audero, paura in Cremonese-Inter: cos’è successo

(Adnkronos) - Paura in Cremonese-Inter. Oggi, domenica 1...

Musetti, gli esami dopo l’infortunio: “Devo rinunciare a Buenos Aires e Rio”

(Adnkronos) - L'infortunio di Lorenzo Musetti tiene in...

Milano Cortina 2026, Coventry: “Siamo dove volevamo essere. Ice? Ciò che distrae dalle Olimpiadi è molto triste”

(Adnkronos) - A 5 giorni dalle Olimpiadi Invernali...
verissimo,-carolyn-smith-e-la-lotta-contro-il-tumore:-“ho-capito-di-essere-forte”
Verissimo, Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: “Ho capito di essere forte”

Verissimo, Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: “Ho capito di essere forte”

DALL'ITALIA E DAL MONDOVerissimo, Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: "Ho capito di essere forte"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Mi sono resa conto di essere davvero forte”. Così Carolyn Smith ospite oggi, domenica 1 febbraio, a Verissimo ha tracciato un bilancio degli ultimi 10 anni della sua vita, segnati dalla lotta contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2015.  

La giurata di Ballando con le stelle ha confessato nel salotto di Silvia Toffanin uno dei momenti più drammatici dello scorso anno: “Prima di partire in vacanza avevo fatto una TAC e una PET. Mi hanno richiamato per darmi brutte notizie: si erano riattivati tre punti. Uno l’abbiamo eliminato perché era un’infiammazione, un altro invece si è attaccato alla costola”.  

Smith ha raccontato di aver ricominciato a fare radioterapia per combattere nuovamente il tumore: “Ho iniziato la cura in una nuova struttura medica e ho dovuto ricontrollare tutte le analisi e i referti medici degli ultimi 10 anni. In quel momento mi sono resa conto di essere davvero forte, ho capito per la mia prima volta tutto quello che ho fatto in questi dieci anni”.  

Ricominciare la radioterapia non è stato facile: “È stato devastante, ho dovuto fare 30 sedute, 2 al giorno. Il primo giorno è stato terribile, ho avuto un attacco di panico”, ha spiegato Smith che non ha alcuna intenzione di arrendersi: “Il tumore mi ha cambiato la vita, ho imparato davvero tante lezioni”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.