Verissimo, Claudio Amenola ricorda Antonello Fassari: “Non ce la faccio a non piangere”

(Adnkronos) – “Non ce la faccio a non piangere”. Claudio Amendola ospite oggi sabato 20 dicembre a Verissimo ha ricordato Antonello Fassari, l’attore de I Cesaroni scomparso lo scorso 5 aprile all’età di 72 anni a causa di un’angina pectoris. L’attore romano non è riuscito a trattenere l’emozione in studio ricordando il collega e grande amico: “Queste sono diverse, queste sono lacrime di gioia vera, perché so che si sintonizza mezz’ora prima che comincia la puntata perché c’è stato vicino, l’abbiamo sentito lì”, ha detto Amendola che si è interrotto a causa della forte emozione. “Non ce la faccio, mi dispiace”. 

Dopo un attimo di silenzio, Amendola ha ripreso fiato: “Antonello è un sorriso ed è stato così per tutti e sei i mesi delle riprese, avevamo scritto sul ciak ciao Antonello e ogni ciak è stato un saluto, un abbraccio, un meraviglioso ricordo”. 

 

