domenica, 7 Dicembre , 25

Mosca: “Russia non più definita da Usa minaccia diretta, passo positivo”. Droni, missili e blackout in Ucraina

(Adnkronos) - Mosca parla di "passo positivo" con...

Meteo, anticiclone africano fino a Santa Lucia: bel tempo, ma non per tutti

(Adnkronos) - Bel tempo con sole e temperature...

Verissimo, Achille Costacurta chi è: dal tentato suicidio alla rinascita

(Adnkronos) - Dal tentato suicido alla rinascita. Achille...

Roma, incendio in campo nomadi a Tor Sapienza: due feriti

(Adnkronos) - Incendio nella notte nel campo nomadi...
verissimo,-da-achille-costacurta-a-paola-caruso:-gli-ospiti-di-oggi
Verissimo, da Achille Costacurta a Paola Caruso: gli ospiti di oggi

Verissimo, da Achille Costacurta a Paola Caruso: gli ospiti di oggi

DALL'ITALIA E DAL MONDOVerissimo, da Achille Costacurta a Paola Caruso: gli ospiti di oggi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 7 dicembre, con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin accoglierà la divina Federica Pellegrini, la vita da mamma e le mille sfumature della più grande nuotatrice italiana di sempre. 

Per raccontare il suo percorso complicato e la sua rinascita, Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta Achille Costacurta, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari. 

Inoltre, sarà in studio Max Giusti, al suo debutto, proprio da domenica 7 dicembre su Canale 5, alla conduzione di ‘Caduta Libera’. Con lui anche Isobel Kinnear, presenza femminile del game show. 

Nel talk, i problemi di salute, fortunatamente in via di risoluzione, di Ivana Spagna e il profondo dolore che sta vivendo Paola Caruso. 

Infine, in una nuova fase della sua vita, sarà presente anche Chiara Balistreri, con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il suo ex fidanzato, già in carcere con la condanna a sei anni e tre mesi per lesioni e maltrattamenti nei suoi confronti. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.