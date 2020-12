Verissimo di Silvia Toffanin: anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 19 dicembre 2020

Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo trasmesso nel pomeriggio di Canale 5. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 19 dicembre 2020.

Verissimo ospiti, Silvia Toffanin incontra Tiziano Ferro

Sabato 19 dicembre 2020 appuntamento dalle ore 16.00 con Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata da non perdere visto che la conduttrice, nella settimana che precede il Santo Natale, incontra a distanza Tiziano Ferro.

Il cantautore di Latina, in collegamento da Los Angeles, si racconta a cuore aperto in una lunghissima intervista. Una chiacchierata che vedrà Tiziano parlare delle sue origini, ma anche del successo e dell’amore per il suo Victor Allen. Durante la lunga e intensa intervista, il cantautore si sofferma anche sui momenti no, le difficoltà e gli ostacoli incontrati e in parte superati. Non solo, Tiziano delizia il pubblico di Canale 5 e i suoi fan con una performance live: in anteprima assoluta, infatti, propone il nuovo singolo “Casa a Natale” scritto da Giordana Angi.

Verissimo, anche Christian De Sica e Antonella Elia ospiti

Ma non finisce qui, nella puntata di sabato 19 dicembre 2020 di Verissimo ospite in studio anche Christian De Sica. Lo showman, regista e attore si racconta in una lunga intervista e presenta il nuovo cinepanettone “In vacanza su Marte” che ha segnato il suo ritorno con l’amico di sempre Massimo Boldi.

Silvia Toffanin incontra anche Luca Argentero con la compagna Cristina Marino per la prima intervista insieme a pochi mesi dalla nascita della piccola Nina Speranza. Infine ospiti anche Antonella Elia, l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 e dj Ema Stokholma, ex concorrente di Pechino Express.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato pomeriggio su Canale 5.

