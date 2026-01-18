domenica, 18 Gennaio , 26

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Da noi... a ruota libera, condotto...

Buen Camino supera Avatar, ora è l’incasso italiano più alto di sempre

(Adnkronos) - Ennesimo record per Checco Zalone: in...

Iran, Times: “16.500 dimostranti uccisi e 330mila feriti”

(Adnkronos) - Nella brutale e sanguinosa repressione delle...

‘Ornella senza fine’, stasera 18 gennaio: Fabio Fazio torna con lo speciale su Vanoni

(Adnkronos) - Torna Fabio Fazio con uno speciale...
Verissimo, domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

Verissimo torna oggi, domenica 18 gennaio, con un nuovo appuntamento, il secondo del weekend. Tra gli ospiti Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della loro seconda bambina.  

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno sarà in studio, con la sua luminosa carriera e la sua storia, Katia Ricciarelli. Ma non sarà la sola a festeggiare il suo compleanno insieme al pubblico di Verissimo: in studio sarà ospite un’altra grande signora della musica: Iva Zanicchi. E ancora, il racconto intimo e intenso di Clizia Incorvaia e i quarant’anni di carriera e la vita di Nancy Brilli. 

Infine, sarà a Verissimo Celeste Covino per raccontare la toccante storia di sua sorella Ada che, affetta da SLA, ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito. 

