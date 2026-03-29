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Verissimo, domenica 29 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi
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Verissimo, domenica 29 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi

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(Adnkronos) – Silvia Toffanon torna oggi, domenica 29 marzo, con un nuovo appuntamento di ‘Verissimo’ in compagnia di tanti ospiti e interviste.  

A Verissimo, la nuova opinionista di Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli. In studio anche Evelina Sgarbi, in uscita con il suo primo libro dal titolo Nata Sgarbi, in cui parla del rapporto con suo padre Vittorio. 

Dal serale di Amici, spazio alla coppia di prof Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. A Verissimo, inoltre, la musica e la sensibilità di Enrico Nigiotti e la vita lontano dai riflettori di Filippo Nardi. 

Infine, dopo che recentemente è circolata la notizia di un super testimone sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta nel 2004, sarà ospite Piera Maggio per fare chiarezza. Con lei il marito, nonché padre biologico di Denise, Pietro Pulizzi. 

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