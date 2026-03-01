domenica, 1 Marzo , 26

Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

Iran, nuove esplosioni a Dubai: colonne di fumo sul porto

Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 1 marzo
Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 1 marzo

(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 1 marzo, con un nuovo appuntamento di Verissimo. Da Francesca Lollobrigida a Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ecco tutti gli ospiti di oggi.  

Aria di Olimpiadi Invernali anche nell’appuntamento della domenica con l’intervista a Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio di velocità, avendo conquistato due ori, uno nei 3.000 metri e uno nei 5.000. E ancora, dai Giochi di Milano Cortina 2026 saranno protagonisti: Stefania Constantini e Amos Mosaner, vincitori della medaglia di bronzo nel doppio misto di curling. 

Per il primo anniversario della scomparsa di Eleonora Giorgi, saranno a Verissimo, per ricordarla, i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. Inoltre, in studio la grinta e i progressi ottenuti grazie alla riabilitazione del pugile Daniele Scardina, colpito nel 2023 da una grave emorragia cerebrale e le emozioni di Romina Carrisi. 

A Verissimo, il dolore e la ricerca di giustizia di Patrizia Mercolino per la straziante perdita del figlio Domenico. Il bambino, di appena due anni e mezzo, è scomparso sabato 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito a un trapianto di cuore che non ha avuto l’esito sperato, a causa di una catena di incredibili errori. Con lei l’avvocato Francesco Petruzzi. 

Infine, in studio, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Per la Procura, l’uomo resta sempre l’unico indagato per la morte della moglie. 

