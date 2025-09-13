verissimo,-gli-ospiti-e-le-interviste-di-oggi-sabato-13-settembre

sabato, 13 Settembre , 25

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Oggi, sabato 13 settembre, e domani, domenica 14, torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, ‘Verissimo’. Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. 

 

Silvia Toffanin inaugura un nuovo ciclo di interviste a partire dal ritratto di una donna dalle mille sfumature: Luciana Littizzetto. In studio, la gioia per la dolce attesa di Anna Tatangelo e il successo di Samira Lui, che affianca ogni sera Gerry Scotti nella nuova edizione, sbanca ascolti, de ‘La Ruota della Fortuna’. 

A Verissimo anche Pamela Petrarolo, con la madre Cinzia, per affrontare la delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel. E ancora, le straordinarie emozioni di Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, proclamato santo, domenica scorsa, da Papa Leone XIV. Infine, riflettori puntati sulle recentissime nozze di Naike Rivelli. 

 

L’appuntamento domenicale, si aprirà, in esclusiva, con Raoul Bova – al via su Canale 5 con la terza stagione della serie ‘Buongiorno, mamma!’ – che parlerà per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che lo ha travolto quest’estate. 

E per la prima volta dalla morte del grande Pippo Baudo, parlerà a Verissimo anche Katia Ricciarelli. 

Inoltre, ospiti del talk: Michelle Hunziker, pronta a tornare dal 16 settembre su Canale 5 con ‘Io Canto Family’, la voce e la carriera in ascesa di Matteo Bocelli e le emozioni di Cecilia Rodriguez in attesa della sua prima figlia. 

