Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 8 marzo

(Adnkronos) – Nuovo doppio appuntamento con ‘Verissimo’, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 8 marzo alle 16:30 e domenica 9 marzo alle 16:00. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend.

A Verissimo intervista ritratto per Riccardo Scamarcio, dal 20 marzo torna al cinema con il film ‘Muori di lei’. In studio, la carriera internazionale in piena ascesa del ballerino e coreografo nato ad ‘Amici’, Giuseppe Giofrè. E sempre dal talent show di Maria De Filippi, a Verissimo le difficoltà affrontate e la rinascita del cantautore Pierdavide Carone.

Inoltre, nozze in vista per Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata nel dating show ‘Uomini e Donne’.

E infine, Patrizia Rossetti, volto molto amato della tv, che da oltre 40 anni entra con il suo sorriso nelle case degli italiani.

A Verissimo il talento esplosivo e il fascino di un’artista diventata in pochi anni un’icona della musica pop: Elodie, che dal 13 marzo, in veste d’attrice, sarà al cinema con il film ‘Gioco Pericoloso’.

Silvia Toffanin ricorderà con la sua ultima intervista rilasciata proprio a Verissimo, Eleonora Giorgi, scomparsa a 71 anni a causa di un tumore al pancreas. L’attrice, che ha affrontato in maniera esemplare la sua malattia, aveva scelto di condividere con il pubblico del talk di Canale 5 tutto il decorso della sua malattia, senza mai perdere la sua solarità e ottimismo.

Inoltre, spazio ai racconti di un simbolo della canzone come Rita Pavone, in veste di scrittrice, a Samantha de Grenet e a Guenda Goria, che parlerà per la prima volta del complicato intervento che ha dovuto affrontare, a soli tre mesi di vita, il suo piccolo Noah.

Infine, in studio, tutta l’energia e l’umanità del cantante Rocco Hunt.