Verissimo – Le Storie 18 aprile 2020: Elettra Lamborghini e Belen Rodriguez

Pronti per una nuova puntata di Verissimo – Le Storie? Sabato 18 aprile 2020 su Canale 5, infatti, tornerà l’amato rotocalco dell’ammiraglia Mediaset condotto da Silvia Toffanin. A tener compagnia ai telespettatori vi saranno interviste già viste con personaggi famosi molto amati, ma anche video-messaggi inediti e ricchi di succulente news. Ecco pertanto ospiti e anticipazioni su quanto vedremo andare in onda.

Verissimo – Le Storie ospiti e anticipazioni: dalla sigla ai video inediti

Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 16.00, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo – Le Storie. Cosa accadrà nel programma di Silvia Toffanin? Oltre a rivedere interviste già andate in onda in passato, cosa dovranno aspettarsi i telespettatori?

In primis dobbiamo porre attenzione alla sigla di Verissimo. Da qualche sabato, infatti, la trasmissione ha una sigla molto particolare a cui partecipano, da casa loro, numerosi artisti. Questa settimana hanno voluto partecipare al grande coro virtuale di #ImagineForVerissimo personaggi del calibro di: Leo Gassmann, Stash e Chiara Galiazzo. Il vincitore di Sanremo Giovani 2020, il prof di cando di Amici 2020 e l’ex vincitrice di X Factor hanno messo insieme le loro doti canore per rendere la sigla più speciale che mai. Spazio anche a: Alessia Mancini con Flavio Montrucchio, Michele Zarrillo e Giulia Molino di Amici 2020.

Fra una intervista e l’altra troveranno spazio anche attesissimi video-messaggi inediti. Dopo quelli di Gaia Gozzi, Paola Di Benedetto, Giulia De Lellis e Andrea Damante di settimana scorsa, chi altri ha voluto partecipare? Ebbene Silvia Toffanin ha raccolto le voci e le riflessioni di: Belen Rodriguez, Annalisa e del bravissimo Alberto Urso.

Spazio poi anche al judoka Marco Maddaloni insieme alla moglie Romina. La coppia è in attesa del loro terzo figlio.

Verissimo – Le Storie: quali interviste rivedremo?

Quali interviste rivedremo nella puntata di Verissimo – Le Storie di sabato 18 aprile 2020? Per l’occasione sono state montante insieme le chiacchierate che Silvia Toffanin ha fatto con Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, ma anche con Giorgio Panariello ed Elettra Lamborghini.

Per finire? Andrà in onda l’intervista all’attore del momento ovvero al bravissimo Luca Argentero e Cristina Marino. Argentero, con la fiction Rai intitolata Doc – Nelle tue mani, ha portato a casa un vero e proprio record di ascolti.

