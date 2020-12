Verissimo non va in vacanza: arrivano ospiti speciali per il 26 dicembre 2020

Verissimo non va in vacanza. Niente pausa natalizia, quest’anno, per Silvia Toffanin ed il team che lavora al programma di Canale 5 in onda ogni sabato pomeriggio. Come annunciato dalla stessa conduttrice alla fine della puntata in onda sabato 19 dicembre 2020, infatti, il giorno di Santo Stefano la trasmissione tornerà a tener compagnia ai suoi telespettatori con una puntata speciale, ricca di ospiti molto amati dal pubblico. Chi saranno?

Verissimo non va in vacanza: una sorpresa dietro l’altra

In queste ultime settimane, a quanto pare, Verissimo ci continuerò a regalare grandi sorprese. Il tutto ha preso il via durante la puntata di sabato 19 dicembre 2020. L’intervista a Tiziano Ferro è stata un vero e proprio regalo per tutte le fan. Oltre a ciò l’artista ha cantato, per la prima volta in tv, il nuovo singolo intitolato Casa a Natale. Una perfetta colonna sonora per le prossime Feste. Cos’altro? Proprio in occasione di questa intervista il programma Mediaset ha stupito tutti con gli effetti speciali che hanno fatto sì che Ferro, pur essendo negli Stati Uniti, sembrasse essere in studio vicino alla conduttrice.

Altre sorprese? Bisognerà avere pazienza perché arriveranno sabato 26 dicembre 2020. La trasmissione di Canale 5 non andrà in vacanza. Al contrario di quanto hanno fatto molti altri programmi come: Domenica Live, Pomeriggio 5, Mattino 5, Amici, Live Non è la d’Urso, Uomini e Donne, ecc, ecc … .

Quest’anno dunque Silvia Toffanin ci terrà compagnia anche durante il periodo Natalizio. Lo farà attraverso, come ha annunciato lei stessa, una puntata speciale ricca di ospiti molto amati. Alcuni nomi?

Maria De Filippi sarà una di questi. Cosa dirà la regina di Mediaset? Dopo gli ultimi successi di Tu si que vales e Uomini e Donne, la conduttrice lancerà il ritorno di C’è Posta per te dal 9 gennaio 2021? Si parlerà anche di Amici?

Spazio poi alla bravissima ed amatissima Vanessa Incontrada.

Oltre a loro? Silvia Toffanin ha annunciato grandi sorprese e graditi regali. La puntata sarà adatta ad un pubblico molto vasto, ma soprattutto alla visione di famiglie riunite. Per i più piccoli arriveranno, ad esempio, i Me contro te.

Gli altri ospiti verranno svelati, molto probabilmente, nel prossimo futuro.

Il palinsesto Mediaset per le Feste: Verissimo accenderà il sabato pomeriggio

Fra film di Natale e repliche, dunque, Verissimo accenderà il sabato pomeriggio nel giorno di Santo Stefano. Senza la puntata di Amici, il talent di Maria De Filippi, Silvia Toffanin prenderà il via a partire dalle 15:00. Inizialmente si pensava che il posto vacante potesse venir coperto dalla soap turca Daydreamer, ma ormai è sempre più chiaro che così non sarà.

Cosa vedremo dunque la prossima settimana in onda? Lunedì e martedì, ovvero 21 e 22 dicembre 2020, andranno ancora in onda sia Uomini e Donne che Amici. Dall’AntiVigilia, invece, saranno i film di Natale a farla da padrone. Perfino Maria De Filippi ritornerà a gennaio 2021.

Niente Pomeriggio 5 e Domenica live. Barbara d’Urso ha dato appuntamento a dopo l’Epifania.

Ecco perché vedere Verissimo sarà davvero un evento eccezionale.

L’appuntamento con Verissimo è dunque fissato per sabato 26 dicembre 2020 dalle ore 15:00 su Canale 5.

