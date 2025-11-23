domenica, 23 Novembre , 25

Verissimo, oggi domenica 23 novembre: gli ospiti e le interviste

Verissimo torna oggi, domenica 23 novembre, con il secondo appuntamento del weekend. Ecco le interviste e gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin.  

A Verissimo la storia di un’attrice dal fascino senza tempo: Elena Sofia Ricci. 

Interviste di famiglia per Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi e, a un mese dalla nascita della loro piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser.
 

Per parlare della vicenda che vede protagonista Vittorio Sgarbi, tornerà in studio, ancor più battagliera, sua figlia Evelina. 

Silvia Toffanin accoglierà Pietro Orlandi per un aggiornamento sulle nuove piste e documenti spuntati nelle ultime settimane sulla scomparsa, ormai 42 anni fa, di sua sorella Emanuela. 

Infine, spazio all’impegno contro la violenza sulle donne di Alessandra Cuevas. Alessandra era solo una bambina quando fu vittima di abusi sessuali da parte di un vicino di casa. Sua mamma Teresa pagò il coraggio di denunciare il colpevole con la sua vita. 

