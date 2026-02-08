domenica, 8 Febbraio , 26

Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

(Adnkronos) - Identificato e fermato il presunto attentatore...

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, domenica 8 febbraio, nuovo appuntamento...

Washington Post, si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti

(Adnkronos) - Il Washington Post ha annunciato le...

Scontri a corteo Milano contro Olimpiadi, Meloni: “Nemici dell’Italia e degli italiani”

(Adnkronos) - "Migliaia e migliaia di italiani in...
Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

Di Redazione-web

Verissimo torna oggi, domenica 8 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. 

Silvia Toffanin accoglierà un fuoriclasse della tv, Paolo Bonolis, da lunedì 9 febbraio in onda su Canale 5 con due grandi serate evento dal titolo ‘Taratata’. 

Ritratto di famiglia per Lino Banfi accompagnato dalla figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla piccola bisnipote Matilde. 

Tra pubblico e privato sarà a Verissimo, per la prima volta, Paolo Belli. 

E ancora, saranno ospiti con i loro racconti di vita: Anna Pettinelli e Anna Safroncik. 

Inoltre, la versione di Clizia Incorvaia rispetto agli attacchi ricevuti recentemente sul suo complicato rapporto con l’ex marito. 

Infine, per parlare della drammatica frana di Niscemi, saranno ospiti, con la loro testimonianza, due abitanti del comune siciliano che hanno perso tutto: Giovanni e Giusy. 

