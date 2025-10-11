lunedì, 13 Ottobre , 25

Trump arriva in Israele, un enorme ‘grazie’ sulla spiaggia: il messaggio speciale

(Adnkronos) - Donald Trump arriva in Israele e,...

Italia divisa in due tra anticiclone e un insidioso vortice: il meteo

(Adnkronos) - Italia divisa in due tra l'alta...

Inps, Minerva: “Benefici per aziende che entrano in rete agricola di qualità”

(Adnkronos) - "Entrare nella Rete del lavoro agricolo...

Innovazione, informatico Sperduti: “Ai sempre più presente in ambito formativo”

(Adnkronos) - "L'evoluzione digitale è molto veloce. In...
verissimo,-ospiti-e-interviste-oggi-sabato-11-ottobre
Verissimo, ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre

Verissimo, ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre

DALL'ITALIA E DAL MONDOVerissimo, ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Verissimo torna questo weekend, sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre, con un nuovo doppio appuntamento condotto da Silvia Toffanin. 

 

Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, la ‘Iena’ Roberta Rei. A Verissimo, dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, la serenità ritrovata di Virginia Mihajlovic accanto ai suoi piccoli Violante e Leone Siniša. 

E ancora, il racconto di vita, tra luci e ricordi sconvolgenti, dell’ex calciatore Andrea Carnevale, il periodo difficile di Michela Miti, ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni ’80 e la voce di Clara. In studio, anche l’attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e infine, direttamente da ‘La forza di una donna’, l’attrice Seray Kaya che nella serie di Canale 5 interpreta il ruolo di Sirin. 

 

Silvia Toffanin intervisterà un simbolo del cinema italiano: Ornella Muti. E da un mito del nostro cinema a un’icona della musica, ora tra i giudici su Canale 5 di ‘Io Canto Family’: Patty Pravo. A Verissimo anche l’attrice Miriam Leone, dal 16 ottobre al cinema con il film ‘Amata’. 

Inoltre, spazio al campione Mattia Bottolo, protagonista, con la Nazionale Maschile, degli ultimi Mondiali di Volley e al racconto di Paola Caruso. E ancora, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a ‘Uomini e donne’, rivivranno con il pubblico le emozioni del loro recente matrimonio. 

Infine, in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, ad oggi, è l’unico indagato per la morte della moglie. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.