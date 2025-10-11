sabato, 11 Ottobre , 25

Verissimo, Roberta Rei parla dell’aborto: “Stare male è un nostro diritto, non siamo sbagliate”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Roberta Rei ospite oggi, sabato 11 ottobre, a Verissimo ha parlato dell’aborto e del dolore vissuto per la perdita del suo bambino. “È stato il periodo più difficile di sempre”, aveva scritto Roberta Rei, giornalista e volto de ‘Le Iene’, in uno sfogo condiviso su Instagram nel giorno del suo 40esimo compleanno.  

Oggi nel salotto di Silvia Toffanin ha spiegato: “Io ho scritto quelle parole sui social perché speravo di dare un aiuto alle donne che stavano vivendo la mia stessa esperienza. In tantissime mi hanno scritto di averla vissuta. Credo che sull’aborto ci sia ancora ideologia e poca concretezza e sensibilità”, ha esordito la giornalista.  

E poi, lo sfogo: “Quello che io ho vissuto in ospedale poteva essere vissuto in maniera diversa. È stata una violenza, avrei voluto non vedere e non ascoltare alcune frasi dopo il mio risveglio. Io spero che sia stato compreso il senso del post, io vorrei dire a tutte che non è normale. Se state male è un vostro diritto dirlo, non si è troppo lamentosi o eccessivamente emotivi. È un momento delicatissimo”.  

“So che gli ospedali sono al collasso – spiega anche Roberta – ma questa fase va gestita in una maniera più delicata e con più rispetto. Il dolore c’è sempre, ma io volevo sottolineare la gestione. È stata una doppia violenza. Io non ho nulla di cui vergognarmi. Oggi mi prendo più tempo per me stessa, da sempre faccio terapia. Hai bisogno di aiuto in questi momenti e io ho imparato a chiederlo”, ha concluso.  

 

