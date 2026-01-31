sabato, 31 Gennaio , 26

C’è Posta per Te, stasera 31 gennaio nuova puntata

(Adnkronos) - Stasera, sabato 31 gennaio, torna ‘C’è...

Australian Open, oggi la finale femminile: Sabalenka-Rybakina – Diretta

(Adnkronos) - Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in...

Meloni al Foglio: “Polemizzano sull’Ice ma chiedono agli Usa di difendere l’Ue”

(Adnkronos) - "Quando ci lamentiamo del fatto che...

Venezuela, Rodriguez annuncia l’amnistia per i prigionieri politici

(Adnkronos) - La presidente ad interim venezuelana, Delcy...
Verissimo, sabato 31 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi

Redazione-web
Di Redazione-web

Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 31 gennaio, e domani, domenica 1 febbraio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. 

A Verissimo intervista, tra pubblico e privato, di una signora della musica italiana: Gigliola Cinquetti. Ospite anche Daniele Pecci, protagonista maschile della nuova serie ‘Una nuova vita’. E, sempre dalla serie di Canale 5, sarà presente con la sua storia l’attore Alessandro Tersigni. 

E ancora, le mille sfumature e l’ironia di Valeria Graci e il nuovo capitolo di vita di una splendida quarantenne: Thais Wiggers. Infine, spazio al dolore e alla ricerca di giustizia di Simonetta e Giuseppe Mendico, genitori di Paolo, che si è tolto la vita a soli 14 anni, lo scorso settembre. 

  

Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo, per un ritratto a tutto tondo, uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti. Sarà ospite per un racconto inedito anche l’ex tennista Fabio Fognini. E ancora, sarà in studio Samira Lui, che ogni sera con Gerry Scotti entra nelle case degli italiani grazie a ‘La Ruota della Fortuna’.  

Inoltre, emozioni e musica con Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, insieme nel nuovo singolo ‘Ti amo ma non posso dirlo’. Ospiti del talk, con i loro percorsi, anche Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono. 

Infine, Silvia Toffanin intervisterà l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno, scoppiato nel locale Le Constellation, grazie al suo coraggio, ha salvato molti ragazzi intrappolati. 

