sabato, 7 Marzo , 26

F1 Gp Australia, la griglia di partenza

(Adnkronos) - La griglia di partenza del Gp...

Ora legale 2026 è già arrivata, lancette avanti negli Usa

(Adnkronos) - E' già il momento di spostare...

Ucraina, missili e droni sulle città: 5 morti a Kharkiv

(Adnkronos) - Missili balistici e droni russi hanno...

F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari

(Adnkronos) - George Russell con la Mercedes conquista...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOVerissimo, sabato 7 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi
verissimo,-sabato-7-marzo:-gli-ospiti-e-le-interviste-di-oggi
Verissimo, sabato 7 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Verissimo, sabato 7 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 7 marzo, e domani, domenica 8 marzo, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. 

 

A Verissimo, la storia, tra carriera sportiva e vita privata, della coppia di pattinatori azzurri formata da Sara Conti e Niccolò Macii. 

Intervista ritratto per Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro con ‘Dritto e rovescio’ e ‘4 di sera’. 

Inoltre, prima intervista di coppia per Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti e la nuova fase di vita Manuela Arcuri. 

Infine, in studio, la sensibilità artistica e l’eleganza di Michele Bravi. 

 

Direttamente dal terzo posto conquistato al ‘Festival di Sanremo’ sarà ospite Ditonellapiaga. 

Sempre dal successo ottenuto alla kermesse sanremese, sarà in studio con le sue emozioni e la sua voce inconfondibile: Serena Brancale. 

Spazio poi ad Arianna Fontana, una super campionessa, che grazie agli ultimi successi ottenuti nello short track a ‘Milano Cortina 2026’, è diventata l’atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi olimpici. 

E ancora, intensa intervista per l’attore Gabriel Garko e le novità nella vita di Paola Caruso. 

Inoltre, il dolore e l’indignazione di Fabrizio e Angela, genitori di Davide Borgione, il diciannovenne torinese, morto, nella completa indifferenza, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, dopo una caduta dalla bicicletta. 

E, infine, la drammatica testimonianza di Cristina, Mariangela e Raimondo, i figli di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso a coltellate nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, proprio nel suo negozio. 

Previous article
Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Next article
Ictus, ecco come l’emisfero sano del cervello influenza la ripresa: la ricerca rivoluzionaria

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

F1 Gp Australia, la griglia di partenza

(Adnkronos) - La griglia di partenza del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma a Melbourne domenica 8 marzo.  Prima...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ora legale 2026 è già arrivata, lancette avanti negli Usa

(Adnkronos) - E' già il momento di spostare le lancette per l'ora legale, ma non in Italia. Se nell'Unione europea il cambio è previsto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, missili e droni sulle città: 5 morti a Kharkiv

(Adnkronos) - Missili balistici e droni russi hanno attaccato Kiev e altre città ucraine, tra cui Kharkiv, dove cinque persone sono state uccise e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari

(Adnkronos) - George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.